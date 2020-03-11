مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأربعاء 11-3-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأربعاء 11/3/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطمح فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين في مصالحة جماهيره بعد خسارة ديربي مانشستر مطلع الأسبوع الحالي، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه للظفر بالنقاط الكاملة من خلال استضافة فريق أرسنال على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020.

وبات مانشستر سيتي على مشارف جولتين تقريباً من فقدان لقب البريميرليج بصفة رسمية لمصلحة فريق ليفربول، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

العاشرة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.