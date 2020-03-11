فنون التحطيب تشعل مسرح المتحف القومي للحضارة (فيديو)

أشعلت فرقة الفنون الشعبية مسرح المتحف القومي للحضارة بفن التحطيب، حيث أدى الفريق رقصة التحطيب الشهيرة، التي تعتبر من التراث اللامادي المصري.





جاء ذلك خلال احتفالية مرور 40 عام على إنقاذ آثار النوبة، بحضور وزير السياحة والآثار و25 من سفراء دول العالم، مساء أمس بمتحف الحضارة بالفسطاط.





وشهد الاحتفالية وزير السياحة والآثار، ومدير مكتب اليونسكو في القاهرة غيث فريز، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء دول العالم.





يُذكر أن إنقاذ آثار النوبة بدأت في مارس 1960 انتهت 10 مارس 1980 ويمر عليها اليوم 40 عامًا، وشاركت اليونسكو في إنقاذ 6 مواقع أثرية أولها موقع أبو مينا في الإسكندرية، والثاني طيبة وجبانتها، القاهرة التاريخية ، منف وجباناتها، آثار مصر في النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، وسانت كاترين.