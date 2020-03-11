الوزراء: إنهاء جميع الخدمات الحكومية بالدفع الإلكتروني خلال 5 سنوات

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم ميكنة غالبية قواعد البيانات الحكومية خلال الـ5 سنوات الماضية.





وأشار "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن قواعد البيانات الحكومية أصبحت مربوطة ببعضها البعض في الوقت الحالي.





وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه في خلال 5 سنوات سنصل لمرحلة إنهاء جميع الخدمات الحكومية عبر خاصية الدفع الإلكتروني.