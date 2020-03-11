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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 11-3-2020 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:34 ص
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ليفربول وأتليتكو مدريد
ليفربول وأتليتكو مدريد
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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الأربعاء 11/3/2020 في دوري أبطال أوروبا، حيث تشهد أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية قمة نارية من العيار الثقيل في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، وذلك حينما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

وكان ليفربول قد تعرض إلى الخسارة في لقاء الذهاب خارج أرضه بهدف وحيد دون مقابل على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

 

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

 

 

بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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