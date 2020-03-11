آيتن عامر: دوري في "فرصة تانية" سيحدث ضجة في سباق رمضان 2020





قالت الفنانة آيتن عامر، إنها سعيدة جدا بمسلسل "فرصة تانية"، وتقوم فيه بدور جديد لم تقدمه من قبل في حياتها.





وأكدت في تصريحات صحفية أنها ستشكل مع الفنانة ياسمين ثنائيا متنافسًا بشدة، فهي تقوم بدور فتاة من عائلة معروفة وتتعرض لمشكلة كبيرة، وهناك صراع قوي بيننا، وأعتقد أن الدور سيحدث ضجة وسيتحدث الجميع عنه.





وأضافت: "تجربتي إيجابية بالعمل في المسلسل ومع ياسمين صبري، فهي ممثلة ذات حضور خاص وإنسانة لطيفة جدا".





وأشارت إلى أن علاقتهما في الكواليس رائعة جدا، ومرقس عادل المخرج محترف وقوي ويفهم الممثل وقدراته، والاسكربت رائع جدا، والعمل متكامل.











