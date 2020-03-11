"الزراعة": اختبار المبيدات بمصر يماثل ما يحدث في أمريكا

قال محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن المبيدات المسجلة في وزارة الزراعة، تم إجراء عليها العديد من التجارب لمدة عامين، في أكثر من 12 محطة بحثية، وعند حدوث أي خسائر فهي ناتجة من سوءا استخدام المبيدات،





وتابع "عبد المجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن ما يحدث من إجراءات لاختبار المبيدات في مصر يماثل ما يحدث في أمريكا، لافتًا إلى أن بعض الفلاحين يلجئون لشراء مبيدات الرخيصة.





من جانبه، قال محمود فت، أحد الفلاحين، خلال نفس المكالمة، إنه لا توجد ضوابط لاستعمال المبيدات في مصر، ومعظمها مصنعة تحت "بير السلم"، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة غير مهتمة بالمبيدات، معقبًا: "الوزارة خالعة يدها من الموضوع نهائي، والجمعيات الزراعية مفيهاش مبيد زراعي تمامًا".





ولفت إلى أن الفلاح المصري يقوم باللجوء إلى التجار الذي يقومون بإعطائهم مبيدات تضر بصحة المصريين بصورة كبيرة، متابعًا: "مش عايزيين نحط رأسنا في الطين عشان ما نندمش".





وأشار إلى أن الفلاح هو الابن الشراعي لوزارة الزراعة، والوزارة غير مهتمة بصورة كبيرة، معقبًا: "الفلاح بيروح يشتري المبيدات بصورة غير مشروعه، عشان ما يسبش زرعته تموت".