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أليو ديانج "نسر" الأهلي في شهر فبراير

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:29 ص
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أليو ديانج
أليو ديانج
علي نبوي
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أليو ديانج "نسر" الأهلي في شهر فبراير

حصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الأحمر عن شهر فبراير الماضي.

ونشر النادي الأحمر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اختيار اللاعب المالي كنسر الأهلي في شهر فبراير الماضي بناءً على تصويت الجماهير.

وغرد النادي عبر حساباته قائلا :"ونسر شهر فبراير هو لاعبنا أليو ديانج.. استمر".

والجدير بالذكر أن أليو ديانج شارك مع الأهلي في 6 مباريات خلال شهر فبراير الماضي، نجح خلالهم في إحراز هدف وصناعة هدف أخر.
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