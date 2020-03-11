أستاذ مناعة يوجه نصائح للأمهات لمواجهة كورونا

وجه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس، بعض النصائح الطبية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، المسجد.





وأوضح "عقبة"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أنه لابد أن تكون المناعة متوازنة لمكافحة فيروس كورونا، محذرا من تناول أدوية زيادة المناعة؛ لأنها قد تؤدي إلى أمراض الحساسية كما أن نقص المناعة ينتج عن مشكلات أخرى.





ونوه رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس، إلى أن الحالة المرضية التي تحدث نتيجة الإصابة بالوباء ليست نتيجة أن الفيروس يهاجم خلايا الجهاز التنفسي بشكل مباشر وإنما رد فعل فقد رد الفعل المناعي للإنسان، ناصحًا الأمهات بضرورة تعليم أولادها غسل اليدين قبل ملامسة الوجه وعدم ملامسة الأشياء الملوثة فضلًا عن استخدام المواد المطهرة طوال الوقت، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.



