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مجلس الوزراء: "السوشيال ميديا مضخمة موضوع فيروس كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم إلغاء بصمة الحضور والانصراف في الوزارات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تم توفير المطهرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية فيما يتعلق بالتعامل بين الجمهور والموظف.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: "السوشيال ميديا مضخمة موضوع فيروس كورونا، ومصر أقوى من بلاد أخرى".
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا

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