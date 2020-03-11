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خاص| نكشف أخر مستجدات العرض الفنلندي لصالح جمعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:18 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب من العرض الفنلندي الذي تلقاه للرحيل عن النادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر بأن صالح يشترط الحصول على مقابل مادي جيد من أجل الموافقة على انتقاله للنادي الفنلندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

المصدر أضاف بأن الكرة الآن أصبحت في ملعب صالح جمعة، والعرض ليس بالجديد وتلقاه قبل ذلك، لكنه رفض بسبب ضعف المقابل المادي.

وتابع بأنه في حالة موافقة صالح للعرض الفنلندي فإن الصفقة ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة، وسينتقل للنادي الفنلندي.

والجدير بالذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صرح قبل ذلك عن عدم حاجته لخدمات صالح جمعة مع الفريق الأحمر وعليه البحث عن أي ناد للانضمام إليه.
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