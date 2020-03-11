خاص| نكشف أخر مستجدات العرض الفنلندي لصالح جمعة

كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب من العرض الفنلندي الذي تلقاه للرحيل عن النادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وقال المصدر بأن صالح يشترط الحصول على مقابل مادي جيد من أجل الموافقة على انتقاله للنادي الفنلندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





المصدر أضاف بأن الكرة الآن أصبحت في ملعب صالح جمعة، والعرض ليس بالجديد وتلقاه قبل ذلك، لكنه رفض بسبب ضعف المقابل المادي.





وتابع بأنه في حالة موافقة صالح للعرض الفنلندي فإن الصفقة ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة، وسينتقل للنادي الفنلندي.



