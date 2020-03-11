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عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت تركيا، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كانت وزارة الصحة والسكان،  قد أعلنت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
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كورونا فيروس كورونا تركيا إصابة

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