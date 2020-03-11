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أستاذ بجامعة عين شمس: المضادات الحيوية ليست علاج لفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وباء عالمي؛ لأنه أصاب أكثر من 100 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن هناك تفشي لوباء عالمي للفيروس.

وأكد "عقبة"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، على ضرورة أن تتخذ جميع الدول الإجراءات الوقائية، لافتًا إلى أن هناك مرحلتين للقضاء على الوباء.

وأوضح رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس، أن المرحلة الأولى تتمثل في العلاج بينما المرحلة الثانية الوقاية، مشيًرا إلى أن الوسيلة الوحيدة لمنع انتشار فيروس كورونا هو الوقاية؛ لأن لم يتم التوصل لعلاج حتى الآن.

ونوه رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المضادات الحيوية ليست علاجًا للمرض، متابعا: "الثوم وزيت السمسم ومحلول الملح في الأنف أو رش الجسم بمطهرات أو كحول كل ذلك لا يؤثر في فيروس كوررونا". 
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كورونا فيروس كوررونا عين شمس علاج لفيروس كورونا

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