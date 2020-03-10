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نتيجة مباراة لايبزيج وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:54 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق لايبزيج في تحقيق الفوز على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وسجل سابيتزير قائد فريق لايبزيج هدفين في شباك توتنهام هوتسبير بالشوط الأول، بينما عزز فورسبيرج النتيجة بالهدف الثالث في الشوط الثاني من المباراة.


وكان قد فاز أيضاً فريق لايبزيج في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف على حساب توتنهام هوتسبير بملعبه الوايت هارت لين الجديد.


وتأهل الفريق الألماني لدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد اطاحته بالفريق الإنجليزي.

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