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أحمد رزق يحلق شعر رأسه في نهاية مسلسل "بخط الإيد"..التفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:57 م
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بوابة الفجر
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 عرضت أمس الحلقة الأخيرة، من مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وشهدت الحلقة العديد من التطورات، أبرزها ظهور "نوارة" يسرا اللوزي، الذي اعتقد البعض وفاتها في الحلقات الأولى.

ظهور نوارة كان مفاجأة لبعض متابعي المسلسل، الذين توهموا وفاتها في الحلقات الأولى، ولكن الطبيب المعالج لها من مرض السرطان كشف لزوجها أحمد رزق حقيقة وفاتها، وإنها لا تزال حية وتتلقى العلاج، ولكنها قررت الاختفاء عن زوجها وأولادها وأسرتها، حتى لا يتاثروا بوفاتها إذا فشل علاجها من السرطان.

وكشف المسلسل أن جارتها إيمان العاصي كان على علم بكل الحقيقة وكانت تساعدها طوال الوقت، وتكشف لها عن حالة زوجها وأولادها.

أحمد رزق غضب بشدة بعد معرفته بالحقيقة، بسبب ما فعلته "نوارة"، ولكنه سامحها بعد ذلك، وقرر أن يحلق شعر رأسه ليكون مثلها، ويدعمها في فترة علاجها المقبلة.

هذ ودارت أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف"أحمد رزق، الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء ابنتها.

وتشارك الفنانة يسرا اللوزي، بمسلسل"بخط الإيد" بجانب إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.


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