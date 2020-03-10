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عاجل.. مورينيو يوجه صدمة لجماهير توتنهام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:57 م
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مورينيو
مورينيو
حسن شحاتة
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وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، صدمة مدوية لجماهير السبيرز، بعدما كشف صعوبة خوض لاعبه ستيفن بيرجوين، لأي مباراة أخرى هذا الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.


وكان الجناح الهولندي المنضم لتوتنهام في يناير الماضي، قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة بيرنلي في البريميرليج، ويتوقع مورينيو أن الإصابة سيئة بما يكفي لإبعاده لنهاية الموسم.


وتحدث مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قائلا: "لا أتوقع أن يلعب بيرجوين مرة أخرى هذا الموسم"، مضيفًا: "لم أتعرض لذلك من قبل، خاصة عندما نتحدث عن الإصابات المؤلمة الطويلة".


وتابع: "إصابة هاري كين لم تكن مؤلمة، بل في أصعب أوقات الموسم".


وأختتم حديثه قائلا: "هوجو لوريس، سيسوكو، سون، وستيفن بيرجوين جميعهم تعرضوا لإصابات طويلة".


والجدير بالذكر، أن توتنهام ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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