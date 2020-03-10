Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على القصة الكاملة لخطوبة عمر كمال وجوهرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:58 م
Advertisements
جوهرة وعمر كمال
جوهرة وعمر كمال
لمياء علي
Advertisements
تداولت بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية أنباءًا عن خطوبة الفنان عمر كمال من الراقصة جوهرة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني القصة الكاملة حول حقيقة خطوبة عمر كمال من جوهرة.

تداولت المواقع الإخبارية أخبارًا حول احتفال المطرب عمر كمال من الراقصة جوهرة منذ يومين الأمر الذي أشعل التساؤلات بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي.

ولذلك وللوقوف على تفاصيل الخبر، تواصل الفجر الفني مع مدير أعمال جوهرة باسم عبد المنعم، الذي أكد لنا في تصريح خاص أن هذه الأخبار مجرد شائعات.

وقال عمر كمال في تصريحات صحفية أن الصورة المنتشرة له مع جوهرة لم تكن من حفل الخطوبة ولكن كانت للاتفاق على عمل فني سيجمعهما سويًا.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ أقل من ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ ساعة الا ربع

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

11:08 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

09:54 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status