تعرف على القصة الكاملة لخطوبة عمر كمال وجوهرة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية أنباءًا عن خطوبة الفنان عمر كمال من الراقصة جوهرة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني القصة الكاملة حول حقيقة خطوبة عمر كمال من جوهرة.



تداولت المواقع الإخبارية أخبارًا حول احتفال المطرب عمر كمال من الراقصة جوهرة منذ يومين الأمر الذي أشعل التساؤلات بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي.



ولذلك وللوقوف على تفاصيل الخبر، تواصل الفجر الفني مع مدير أعمال جوهرة باسم عبد المنعم، الذي أكد لنا في تصريح خاص أن هذه الأخبار مجرد شائعات.



وقال عمر كمال في تصريحات صحفية أن الصورة المنتشرة له مع جوهرة لم تكن من حفل الخطوبة ولكن كانت للاتفاق على عمل فني سيجمعهما سويًا.