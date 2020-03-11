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"التعليم" تحصر مشاكل البنية التحتية بالمدارس قبل الامتحانات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:15 ص
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس أصبحت مستعدة لعقد امتحانات تجريبية للصف الأول الثانوي في مارس الجاري، حيث تبدأ الامتحانات في 22 مارس وتنتهي في 2 أبريل، وسوف تكون هذه الامتحانات إلكترونية على "التابلت".

وأوضحت المصادر أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من أن البنية التحتية بالمدارس تعمل بشكل جيد، ولا يوجد مشكلة في الانترنت المستخدم في المدرسة حتى يستطيع الطالب الدخول على منصة الامتحان الالكترونية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى موقع "الفجر" أن الوزارة طالبت من المديريات حصر المدارس التي يوجد بها مشاكل حتى يتم حلها على الفور قبل بدء الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت، تفاصيل امتحان مارس التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الكتاب المفتوح، و يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس في مادة اللغة العربية، ويوم 23 مارس في مادة اللغة الأجنبية الأولى، و24 مارس في الأحياء، و25 مارس في الجغرافيا، و26 مارس في اللغة الأجنبية الثانية، و29 مارس في الرياضيات، و30 مارس في الفلسفة والمنطق، و21 مارس في الفيزياء، و1 أبريل في التاريخ، و2 أبريل في الكيمياء.
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الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي الامتحانات أخبار التربية والتعليم

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