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"مفيش دولة بتعمله زينا".. وزيرة الصحة تعلن آلية اكشاف كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تقرر رفع درجة التقصي عن فيروس كورونا، حيث تقرر مسح الفنادق الثابتة والمراكب النيلية في الأقصر وأسوان.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المسح يتم بشكل عشوائي لمتابعة مدى وجود حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة، منوهة بأن عدد العينات وصل إلى 858 حالة، والنتيجة كانت سلبية لكافة الحالات.

وأضافت وزيرة الصحة، "مفيش دولة بتعمل تقصي بالشكل ده حتى تتأكد أنه لا يوجد لديها إصابة"، منوهة بأن أول حالة إصابة في مصر عرفت نتيجة التقصي.
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الكلمات المفتاحية

هالة زايد كورونا اول حالة اصابة الصحة

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