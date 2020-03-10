لايبزيج يكرر فوزه على توتنهام ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا





ونجح لايبزيج في إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد سجل الهدف الأول اللاعب مارسيل سابيتسر في الدقيقة العاشرة ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21.









وفي الشوط الثاني سجل إيميل فورسبيرغ الهدف الثالث بعد دخوله من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء 3-0.









وكان لايبزيج قد نجح في الفوز بلقاء الذهاب بهدف نظيف في إنجلترا ليتأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف نظيفة.