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أستاذ بجامعة عين شمس: العالم لم يتوصل لعلاج "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس، إن الصين أبهرت الجميع في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن عدد الحالات الجديدة المتوقع إصابتها بدأت في التناقص؛ وهذا يدل على التزامها في إتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار الوباء.

وأضاف "عقبة"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء أن إيران وإيطاليا من أكثر الدول إصابة بالمرض، موضحًا أن فيروس كورونا انتشر بشكل كبير في الدولتين؛ لأنهما لم تتخذا الإجراءات الوقائية كما يجب لمنع انتشار الفيروس.

وأشار رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس إلى أن الصين استطاعت حصار الحالات الجديدة؛ وعلى العالم إتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالصين، لافتا إلى أن العالم لم يتوصل حتى الآن لعلاج فيروس كورونا.
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