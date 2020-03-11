زينة تكشف لأول مرة عن نصيحة الفنان الراحل أحمد زكي لها

شاركت الفنانة زينة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الدورة التاسعة، حيث عبرت عن مدى سعادتها من تكريمها في المهرجان وذلك بعد تكريمها في مهرجان الأسكندرية، حيث قالت:" انا سعيدة بعد التكريم، لأنه يعتبر المكان الذي أنتظر منه تكريمي، لأنه يعطيني دافعة أمام أي شئ جديد"، وبهذا يعتبر التكريم ال25 لها بشكل عام.





وتحدثت زينة خلال أحد المؤتمرات التي تمت على هامش المهرجان، عن نصيحة قدمها لها الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك في بداياتها قائلة:" بلاش تمثلي، خلصى مدرستك وادخلي المعهد وبعد كدة مثلي"، وتحدثت الفنانة بما دار في زهنها في هذا الوقت قائلة:" زعلت وقولت يعني الناس اللي متعرفنيش بتقولى مثلي، وهو اللي بحبه مش عايزني أمثل" واستكملت حديثها قائلة:" لكن عنه حق" وشاركت زينة في أول دور رسمي لها مع الفنان أحمد زكي في فيلم " أرض الخوف" 2002.





ويذكر أن أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقام فعالياته في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري، وحضر المهرجان عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية، وقدمت الحفل الإعلامية منى سلمان والفنانة سناء يوسف، حيث قدموا الترحيب للحضور باللغتين العربية والفرنسية، حيث شهد معبد الأقصر يوم الجمعة الماضية على أحداث الحفل وفعالياته.





والجدير بالذكر أن الفنانة زينة، اسمها الحقيقي وسام رضا إسماعيل الدجوي، بدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، وأخر أعمالها فيلم الفلوس، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام وعائشة محمد، ويدور الفيلم حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع والألاعيب، الفيلم إخراج سعيد الماروق، ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، الجزيرة، كارما) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: (ممنوع الأقترال والتصوير، حضرة المتهم أبي، علي ياويكا، وليالي).





