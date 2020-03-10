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اليمن.. الجيش يعلن مقتل 9 حوثيين بينهم قيادي في صعدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:55 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلن الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الثلاثاء، عن مقتل عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، جراء قصف في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الجيش استهدف عناصر من جماعة الحوثيين في جبهة باقم بشمال صعدة، مما أدى إلى مقتل 9 منهم بينهم قيادي ميداني يدعى أبو الحسين الرزامي".

وتابع المركز الإعلامي: أن "المدفعية قصفت مجاميع للحوثيين في جبهة باقم، موقعة قتلى وجرحى منهم، إلى جانب خسائر في المعدات القتالية".

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين: أن "طيران التحالف جدد غاراته على محافظة صعدة، مستهدفاً بغارة مديرية شدا غرب صعدة، وذلك عقب ساعات من تنفيذه غارة على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة".

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صعدة اليمن الحوثيين الجيش اليمني الجيش

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