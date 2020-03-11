أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-3-2020.. والعملة الأمريكية تواكب التوجه العالمي

أسعار الدولار اليوم

واكبت العملة الأمريكية التوجه الدولي بالتعافي، لتواصل أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، مع متابعة الأخبار المتعقلة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، لتصعد العملة الخضراء بقرش واحد داخل البنوك المصرية، وأصبح السعر موحد فى معظم البنوك الخاصة عند 15.67 جنيهًا للشراء مقابل 16.77 جنيه للبيع، وفي البنوك الحكومية 15.65 جنيهًا للشراء مقابل 15.75 جنيهًا للبيع ، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

أسعار الدولار عالميًا:

وقفزت أسعار الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 104.07 ين، وزاد كذلك أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 1.2936 دولار.

وقفزت أسعار الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 104.07 ين، وزاد كذلك أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 1.2936 دولار.

توقعات أسعار الدولار





تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.





قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.





ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.





توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.





ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".



