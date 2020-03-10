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جامعة الإسكندرية تلغي بصمة الأصبع لمواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:36 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا  بإلغاء إمضاء الحضور والانصراف ببصمة الأصبع وذلك للعاملين بالجامعة بجميع الكليات والمعاهد، ولحين اشعار آخر، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الأربعاء، وأن تستبدل بكشوف ورقية، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعا لنقل أية عدوى.

وفي سياق اخر، أعلنت جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة أيضًا بعد غد الخميس، في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وقال المحافظ في بيان رسمي إن هذا القرار جاء فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها
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كورونا جامعة الإسكندرية الاجراءات الاحترازية احترازية

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