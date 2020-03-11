أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020.. تذبذب حاد في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





حالة من تذبذب الحاد يعيشها المعدن الأصفر، لترتفع أسعار الذهب بشكل حاد وتعاود التراجع في محاولة للاستمرار فوق حاجز الـ 1700 دولار للأوقية، ليهبط سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 830.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 727 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,816 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 727 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 830.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,816 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 827 إلى 830 عيار 22 758 إلى 761 عيار 21 724 إلى 726 عيار 18 621 إلى 622 عيار 14 483 إلى 484 عيار 12 414 إلى 415 الاونصة 25.733 إلى 25.804 الجنيه الذهب 5,792 إلى 5,808 الكيلو 827.429 إلى 829.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 830.75 جنيه 53.06 $ سعر الذهب عيار 22 761.75جنيه 48.64 $ اسعار الذهب عيار 21 727 جنيه 46.43 $ اسعار الذهب عيار 18 623.25جنيه 39.79 $ سعر الذهب عيار 14 484.75جنيه 30.95 $ سعر الذهب عيار 12 415.5 جنيه 26.53 $ سعر الذهب عيار 9 311.5جنيه 19.90 $ اسعار أوقية الذهب 25,935 جنيه 1,650 $ اسعار جنيه الذهب 5,816 جنيه 371.41 $ اسعار كيلو الذهب 830,750 جنيه 53,058 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25











أسعار الذهب عالميًا:









* سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1660.30 دولار للأوقية.

* سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة ليسجل مستوى 1659.07 دولار للأوقية.







