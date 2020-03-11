Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-3-2020.. تذبذب حاد في سعر المعدن الأصفر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أسعار الذهب في مصر

حالة من تذبذب الحاد يعيشها المعدن الأصفر، لترتفع أسعار الذهب بشكل حاد وتعاود التراجع في محاولة للاستمرار فوق حاجز الـ 1700 دولار للأوقية، ليهبط  سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر830.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر727  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,816 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 623.25 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر727 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  830.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,816   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

827 إلى 830

عيار 22 

758 إلى 761

عيار 21

724 إلى 726

عيار 18

621 إلى 622

عيار 14

483 إلى 484

عيار 12

414 إلى 415

الاونصة

25.733 إلى 25.804

الجنيه الذهب

5,792 إلى 5,808

الكيلو

827.429 إلى 829.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

830.75 جنيه      

 53.06 $

سعر الذهب عيار 22

761.75جنيه

 48.64 $

اسعار الذهب عيار 21

727 جنيه           

46.43 $

اسعار الذهب عيار 18

 623.25جنيه

39.79 $

سعر الذهب عيار 14

484.75جنيه

30.95 $

سعر الذهب عيار 12

415.5 جنيه

26.53 $

سعر الذهب عيار 9

311.5جنيه

19.90 $

اسعار أوقية الذهب

25,935 جنيه

1,650 $

اسعار جنيه الذهب

5,816 جنيه

371.41 $

اسعار كيلو الذهب

830,750 جنيه

53,058 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



أسعار الذهب عالميًا:


* سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 1660.30 دولار للأوقية.

* سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة ليسجل مستوى 1659.07 دولار للأوقية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم 613 56

أخبار تهمك

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ أقل من ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ 42 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 17/10/2019.. والمعدن الأصفر يعوض خسائره

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر مع بداية الكريسماس

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2020.. وارتفاع طفيف في سعر المعدن الأصفر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

11:08 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

09:54 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status