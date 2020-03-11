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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يؤجل مؤتمر الألف خادم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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قرر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تأجيل مؤتمر الألف خادم، والذي كان مقررًا عقده في الفترة من ٢٦-٢٨ مارس الجاري، إلى ٢٥-٢٧ يونيو ٢٠٢٠، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان "زكي" قد قرر تأجيل جميع فعاليات وزيارات رئاسة الطائفة الإنجيلية لكل من محافظة أسيوط والمنيا، والتي كان من المقرر عقدها الأسبوع الحالي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا".

الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر الاثنين تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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