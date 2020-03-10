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حارس إنبي ينضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 26 و29 مارس المقبل. 


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر ضم محمود جاد حارس مرمي انبي، إلي مسعكر المنتخب المقبل المقرر انطلاقه يوم 23 مارس الجاري استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021. 


وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن البدري قرر ضم حارس إنبي بعد المستوى المتميز الذي يقدمه الحارس الشاب مع الفريق البترولي في الموسم الحالي.

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