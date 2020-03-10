أفغانستان: كابول ستفرح عن 5 آلاف سجين من طالبان ولكن بشروط





صرحت الرئاسة الأفغانية، مساء الثلاثاء، بأن كابول سوف تقوم بالإفراج تدريجيًا عن 5 آلاف سجين من حركة طالبان اعتبارًا من الأسبوع الجاري، بشرط انخفاض حدة العنف "بشكل ملحوظ".





ويعد هذا قرار خطوة تمهد إلى مفاوضات سلام بين الطرفين عقب الاتفاق، الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية مع طالبان.





وقال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني "صديق صديقي" ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الحكومة ستفرج عن 1500 من طالبان كبادرة حسن نية اعتباراً من يوم السبت، فيما سيتم الإفراج عن الـ3500 الباقين عقب بدء المفاوضات بين كابول وطالبان".





ووقعت الولايات المتحدة على اتفاق سلام مع حركة طالبان يفيد بوقف الهجمات الإرهابية، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.





وبموجب هذا الاتفاق، ينخفض عدد الجنود من 13 ألفا إلى 8600 خلال 135 يومًا، وستقوم أمريكا وحلفاؤها بسحب جميع القوات خلال 14 شهرًا.





ويطمح الأفغان في أن ينهي الاتفاق الذي استغرق التفاوض حوله أكثر من عام، 4 عقود من النزاعات المسلّحة ويفتح باب الحوار بين حكومة كابل وحركة طالبان، بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.





وهذا الاتفاق الموقع ليس اتفاق سلام كونه لا يشمل السلطات الأفغانية الرسمية، لكنه يمهّد الطريق لسحب كامل الجنود الأمريكيين.



