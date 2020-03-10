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"الوزراء" القلق من كورونا على السوشيال ميديا أكبر من الواقع (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حالة القلق الناجمة عن فيروس كورونا، قائلًا: "نحن في مرحلة لا تستدعي كل هذا القلق، القلق الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر من الوضع على أرض الواقع".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نتابع إجراءات فيروس كورونا على مدار الـ24 ساعة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لم نصل إلى مرحلة تستدعي اتخاذ أي إجراء بشأن تعطيل الدراسة".

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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا السوشيال ميديا

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