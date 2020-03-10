الطالع الفلكي الأربِعَاء 11/3/2020..جَاوِرْ السّعِيد!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 2 برمهات قبطى ، 11 آذار رُومى، 17 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (صَدِيأك ياجربوع ، وبخمسة مليون؟ وعاوزنى أصدّأ الكلام ده؟) -أهو دَه اللى حَصل.(فؤاد المهندس من فيلم عودة أخطر رجل-1972)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الحُوت تسديس المُشترى فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





الشّمس فى الحُوت تقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينها وبين المُشترى فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية و 27 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا قد تكون مُستمتعاً بالأوقات السعيدة مع صُحبة من كريمة المُجتمع/ المُشترى لتستفيد منهم بشكل أو بآخر كنموذج فؤاد المهندس بفيلم عودة أخطر رجل ، هذا الإتصال لا يعنى بالضرورة المُصادفات السعيدة لكنه (قد) يعنى تحويل المُصادفات التى تبدو من ظاهرها سيئة لتكون مُصادفات سعيدة ففى عملك/الشمس قد تواجه مُشكلة تخص العمل و مصلحة مُديرك/المُشترى قد تخدمك لتتمكن من حلها ونيْل إعجاب مُديرك بك مع علاوة أو ترقية مُعتبرة كنموذج فؤاد المهندس بفيلم عريس بنت الوزير، دعوة لحفل (قد) تتعرف فيه على شخصيّة لها نفوذ تساعدك بمجال عملك ، إنهاء مُستندات سفرك خصوصاً لمن يواصلون دراساتهم الجامعية العليا ، كما أن هذا الإتصال مُفيد للإنتعاش والإستشفاء و استجماع القوى للنهوض من جديد بعد إنتكاسة مالية أو عاطفية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك التخلي عن فكرة فريق العمل مُؤقّتًا والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الثور: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو المشبوهين أفضل مايُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى، من جاور السّعيد.





برج الجوزاء: لا ألم لامكسب، مقولة مفادها أنّ الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،لاتنزعج من مشاكل العمل فهى تراكم لخبراتك.





برج السّرطان: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع معارفك فى العمل والعائلة، لا تستخف بمكالمة تلفونية قد تكون سبباً لفتح باب الرزق لك فى مكان جديد.





برج الأسد: لا تتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج العذراء: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الميزان: الأنشطة الإجتماعيّة قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون مع صديق أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.

برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو مديرك ، إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الجدي: مُكافآت ومُكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج الدّلو: فى مُقابلات العمل أو زيارات اليوم الإجتماعيّة فالكتمان فضيلة للحفاظ على أسرارك الشخصيّة ، خير الكلام ما قَلّ ودَلّ.



