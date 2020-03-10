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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع فوز البارسا على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الليجا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 10 - 3 - 2020 :-


- برشلونة يتكبد خسارة مالية كبيرة بعد قرار خوض مباراته أمام نابولي بدون جمهور
أفادت صحيفة السبورت الإسبانية بأن برشلونة سوف يخسر مبلغ 6 مليون يورو لعدم حضور الجماهير لمباراته أمام نابولي الإيطالي، وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراة برشلونة أمام نابولي الإيطالي المقرر لها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورورنا.


- رسميًا.. مواجهة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال بدون حضور جماهيري
أعلنت رسمياً السلطات في إقليم كاتالونيا اليوم الثلاثاء، عن إقامة مواجهة برشلونة أمام نابولي دون حضور جماهيري، وذلك وقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونابولي إياب دور الـ16، لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الموافق على ملعب كامب نو في كتالونيا.


- ميسي يفوز بجائزة جديدة مع برشلونة
أعلن الموقع الرسمي لنادي ​برشلونة​ عن اختيار جماهير الفريق الكتالوني لهدف النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في مرمى ايبار في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة كان اربعة منها للاعب الارجنتيني، وكان ميسي قد تفوق على هدف ​انستو فاتي​ في مرمى ليفانتي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2 – 1، وهدف ​فرينكي دي يونج في مباراة الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2، وهدف ​انطوان جريزمان​ في مرمى نابولي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ضمن ذهاب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا.


- جولتان فقط.. الدوري الإسباني بدون جمهور رسميا
أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء، إقامة الجولتين المقبلتين من الليجا بدون جمهور، وجاء قرار رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس بإقامة الجولتين القادمتين بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وأكدت صحيفة "ماركا" أن قرار إيقاف بطولة الدوري الإسباني ما زال غير مطروح حتى لكن من المؤكد أن وزير الصحة في إسبانيا سيعقد اجتماعًا جديدًا مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ قرارات جديدة.


- موعد مباراة برشلونة المقبلة
يلتقي فريق برشلونة مع فريق ريال مايوركا يوم السبت المقبل في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.
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