درة تغازل جمهورها بصورة جديدة على 'إنستجرام'

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "درة" في هذه الصورة من سيارتها مرتدية بنطال من اللون الأسود، مع إرتدائها تيشيرت من اللون الأبيض فوقه جاكت من اللون الأسود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت "درة" على هذه الصورة قائلة:

اختر الحب على الخوف ، واختر الحب على الكراهية والظلام.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر اجمل فنانة في الدنيا بموت فيكي.



وفي سياق أخر قدمت "درة" العديد من الأفلام منها شرع الحب، حديد، بتوقيت القاهرة، بابا، مصور قتيل، المسافر، كلاشنكوف، جنينة الأسماك.



وشاركت "درة" في عدة مسلسلات منها الخروج، بلا دليل، نصيبي وقسمتك، ظرف أسود، نسر الصعيد، موجة حارة، زي الورد، النهاية.