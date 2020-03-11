طبيب نفسي: وفيات الأنفلونزا أكبر 10 أضعاف من فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن نسبة الوفيات الناتجة من الإصابة بالأنفلونزا العادية، أكبر 10 أضعاف فيروس كورونا، وتؤدي إلى نسبة وفيات أكبر بكثير من "كورونا".





وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الشخص السليم لا يجب أن يرتدي كمامة، ولكن المريض هو من يجب أن يرتديها، خاصة أن الكورونا تنتقل من خلال اللمس، معقبًا: "الناس بتبالغ وعايشين دراما"





ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن نسبة الوفيات من حوادث السيارات والأنفلونزا العادية، أكثر 50 مرة من الذين يموت من فيروس كورونا، ورغم ذلك لا يوجد خوف من السيارات أو الأنفلونزا العادية.