"شهرة وصيت" مؤديي المهرجانات تجذب أصحاب العُرب والمقامات لـ"الديو"





وبرغم الشعبية الكبيرة التي استحوذ عليها نجوم المهرجانات وحصولهم على أرقام مهولة في تعداد مشاهدات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصولهم على ملايين المشاهدات، نجد هناك من يثني عليهم ويشجعهم، ومن يطالب بإيقافهم بسبب إفساد الذوق العام.





وبين هذا وذاك يطل علينا مطربين من أصحاب العُرب والألحان معلنين تعاونهم مع مؤديي المهرجانات، دون إعلان السببب الحقيقي وراء هذا التعاون، وسط تساؤلات هل أفلس هؤلاء النجوم في الحفاظ على شعبيتهم؟، أم نوع من التجديد ومواكبة التريند؟، أم بحاجة إلى ألحانهم التي لا يخلوا منها "توك توك" أو "ميكروباص"، محققة انتشارا لا حدود له.





ويرصد الفجر الفني في هذا التقرير تعاون ثنائي، بين 4 نجوم، طرب ومهرجانات، كل ثنائي على حدى.





حمو بيكا وحمادة هلال





ظهر حمادة هلال، مع حمو بيكا من خلال فيديو نشره الأخير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلق "بيكا" معبرًا عن قوة العمل القادم الذي سيجمعه بحمادة هلال قائلًا: "إ حنا مش هنتكلم بس أنتم هتسمعوا اللي جاي خير.. أقوى تراك هيهز الوطن العربي يارب بحبكم".





بينما علق "هلال" مازحًا بيكا: "أنا عاوز أسألك سؤال يا محمد إيه أخبار الصين"، ليرد عليه "جالهم فيرس ده أنا عملتلهم أغنية قولتلهم بلاش تاكلوا كلاب وصراصير".





حسن شاكوش وأحمد سعد





لم يمر على خبر تعاون حمو بيكا وحمادة هلال سوى ساعات قليلة، ليخرج علينا كل من حسن شاكوش وأحمد سعد بخبر تعاونهما الفني، ليقع هذا الخبر على مسامع محبي "سعد" كالصاعقة، قبل الاطلاع بأعينهم على التفاصيل، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا.





ووصف النجم أحمد سعد، شريكه الفني الجديد حسن شاكوش، بأنه موهوب وصاحب طبقة صوت مميزة، لافتا إلى أن شاكوش يستطيع من خلالها تقديم عمل فني بشكل مختلف عن الغناء الشعبي، والذي ينال إعجاب طبقة عريضة من الجمهور، موضحًا: "سنلتزم بما طلبه الأستاذ هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش".





وأضاف "سعد": أنا بحترم جدًا قرارات الأستاذ هاني شاكر وكذلك احترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي، وأتمنى أن أقدم شئ يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون، مثلما قدمت في كل أعمالي الغنائية خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذله ولكنه يميل إلى المزيكا التي تساعد على الرقص.





بينما اكتفى "شاكوش" بمشاركة صورة من داخل استوديو التسجيل تجمعه بأحمد سعد وعلق عليها "المفاجأة قريبًا".

في ظاهرة غريبة لم تكن متوقعة في مجتمعنا المصري، الذي أفرز العديد من النجوم ليس في مصر فقط، ولكن في الوطن العربي والعالم، نرى نجوم الغناء أصحاب المقامات والعُرب يتبعون لحنجرة وشعبية مؤديي المهرجانات في أعمال مشتركة.