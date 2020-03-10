Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شهرة وصيت" مؤديي المهرجانات تجذب أصحاب العُرب والمقامات لـ"الديو"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:07 م
Advertisements
حسن شاكوش وأحمد سعد وحمو وهلال
حسن شاكوش وأحمد سعد وحمو وهلال
كريم هاشم
Advertisements
في ظاهرة غريبة لم تكن متوقعة في مجتمعنا المصري، الذي أفرز العديد من النجوم ليس في مصر فقط، ولكن في الوطن العربي والعالم، نرى نجوم الغناء أصحاب المقامات والعُرب يتبعون لحنجرة وشعبية مؤديي المهرجانات في أعمال مشتركة.

وبرغم الشعبية الكبيرة التي استحوذ عليها نجوم المهرجانات وحصولهم على أرقام مهولة في تعداد مشاهدات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصولهم على ملايين المشاهدات، نجد هناك من يثني عليهم ويشجعهم، ومن يطالب بإيقافهم بسبب إفساد الذوق العام.

وبين هذا وذاك يطل علينا مطربين من أصحاب العُرب والألحان معلنين تعاونهم مع مؤديي المهرجانات، دون إعلان السببب الحقيقي وراء هذا التعاون، وسط تساؤلات هل أفلس هؤلاء النجوم في الحفاظ على شعبيتهم؟، أم نوع من التجديد ومواكبة التريند؟، أم بحاجة إلى ألحانهم التي لا يخلوا منها "توك توك" أو "ميكروباص"، محققة انتشارا لا حدود له.

ويرصد الفجر الفني في هذا التقرير تعاون ثنائي، بين 4 نجوم، طرب ومهرجانات، كل ثنائي على حدى.

حمو بيكا وحمادة هلال 

ظهر حمادة هلال، مع حمو بيكا من خلال فيديو نشره الأخير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "بيكا" معبرًا عن قوة العمل القادم الذي سيجمعه بحمادة هلال قائلًا: "إحنا مش هنتكلم بس أنتم هتسمعوا اللي جاي خير.. أقوى تراك هيهز الوطن العربي يارب بحبكم".

بينما علق "هلال" مازحًا بيكا: "أنا عاوز أسألك سؤال يا محمد إيه أخبار الصين"، ليرد عليه "جالهم فيرس ده أنا عملتلهم أغنية قولتلهم بلاش تاكلوا كلاب وصراصير".

حسن شاكوش وأحمد سعد

لم يمر على خبر تعاون حمو بيكا وحمادة هلال سوى ساعات قليلة، ليخرج علينا كل من حسن شاكوش وأحمد سعد بخبر تعاونهما الفني، ليقع هذا الخبر على مسامع محبي "سعد" كالصاعقة، قبل الاطلاع بأعينهم على التفاصيل، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا.

ووصف النجم  أحمد سعد، شريكه الفني الجديد حسن شاكوش، بأنه موهوب وصاحب طبقة صوت مميزة، لافتا إلى أن شاكوش يستطيع من خلالها تقديم عمل فني بشكل مختلف عن الغناء الشعبي، والذي ينال إعجاب طبقة عريضة من الجمهور، موضحًا: "سنلتزم بما طلبه الأستاذ هاني شاكر وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش". 

وأضاف "سعد": أنا بحترم جدًا قرارات الأستاذ هاني شاكر وكذلك احترم وأقدر رأي الناس والشارع العربي، وأتمنى أن أقدم شئ يرضي كل الأطراف وهو أغنية شعبية بها جمل لحنية ومزيكا ترقص وكلام محترم به مضمون، مثلما قدمت في كل أعمالي الغنائية خاصة أن الجمهور يرفض الكلمات المبتذله ولكنه يميل إلى المزيكا التي تساعد على الرقص.

بينما اكتفى "شاكوش" بمشاركة صورة من داخل استوديو التسجيل تجمعه بأحمد سعد وعلق عليها "المفاجأة قريبًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا حمادة هلال حشن شاكوش أحمد سعد

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ أقل من ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حالة ذعر في باريس سان جيرمان.. مبابي يخضع لفحص "كورونا"

منذ ساعة و نصف

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ 40 دقيقة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

منذ ساعة و نصف

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ أقل من ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 17 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أخضر يابس" في مهرجان منارات

رانيا فريد شوقي لـ"الفجر الفني": اقتصاد مصر كان قائما على صناعة السينما.. ويجب الاعتراف بفن المهرجانات ومطربيه

"وداع يادنيا وداع وفوتيكا وجيفاز" لـ شاكوش وحمو بيكا أكثر المهرجانات نجاحًا وشعبية في 2019

أبو ليلة: "لابد من الاهتمام بالمهرجانات الشعبية.. وكسبت رهاني مع الفيلو"

تعرف على التفاصيل الكاملة لمهرجان "فين صحابك بتاع زمان"

"أزهري": أغاني المهرجانات أهدرت الذوق العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

11:08 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

09:54 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status