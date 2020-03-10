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الجزائر تقرر تعليق التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر علقت التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكانت وزارة الرياضة الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، وقالت: إن "الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة".

هذا وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم، ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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