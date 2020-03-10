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خاص.. أحمد سامى عن ال VAR : مثل الهاتف الجديد لا تعلم إمكاناته ألا بمرور الوقت وسيُعطي الأندية عدالة تحكيمية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:58 م
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بوابة الفجر
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تحدث أحمد سامى مدرب طلائع الجيش السابق، حول تقنية حكم الفيديو VAR والتى طُبقت فى بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الأيام الماضية، مؤكدًا إنها إضافة مميزة للبطولة، وللحكام خاصة إنها ستقلل الأخطاء التحكيمية.


وصرح أحمد سامى ل" الفجر الرياضي"، قائلاً :" بالطبع تقنية حكم الفيديو VAR ستساعد الحكام ببطولة الدوري المصري بشكل كبير، وستمنع الأخطاء الكبري والتى من الممكن لها أن تغير فى نتيجة المباريات، ولها إيجابيات كبيرة، لأنها ستقلل الأخطاء".


وأضاف :" فى مباراة طلائع الجيش والمقاولون اليوم، كانت التجربة متواجدة وحاضرة وبقوة وقامت بإحتساب ركلات جزاء، من الممكن فى حال عدم وجود VAR كان الحكم ممكن أن لا يحتسبهم، لذلك أؤكد أن الإيجابيات لحكم الفيديو كبيرة وستمنح الأندية عدالة تحكيمية ".


وعن السلبيات، قال أحمد سامي :" السلبيات ليست بالكبيرة ولكن تكون كمثال فى الوقت الكبير الذى يأخذه الحكم فى التواصل مع غرفة ال VAR لذلك يكون هناك وقت ضائع كبير فى ذلك الحالة، ولكن فى حال علاج ذلك الأمر وإتخاذ القرار بشكل أسرع سيكون هناك قرارات سريعة والمباراة لن تتوقف بشكل كبير".


وأختتم حديثه، قائلاً :" الڤار فى مصر مازال، مثل كل شخص يقوم بشراء هاتف جديد، يقوم بتجربته ويعلم بكل إمكانياته وبكل خواصه خلال الوقت، لذلك نحتاج لوقت حتى يكون التطبيق بشكل سريع وبشكل أفضل، ولكنها بداية جيدة جدًا، وأعطت للدوري المصري شكل جديد ".
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