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بكري: فوز القومي على حلوان العام دفعة قوية للاعبين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعرب أحمد بكري المدير الفني للقومي عن سعادته بالفوز في على حلوان العام، اليوم في لقاء الجولة الثانية والعشرين للقسم الثالث.

وقال بكري عقب اللقاء "الفوز سيعطي دافعاً كبيراً للاعبين في المباريات المتبقية ، مضيفاً أن الفوز جاء في الوقت المناسب تماماً ليمنح الفريق ثلاث نقاط غالية كان في غاية الحاجة اليهم، للبقاء بالقسم الثالث".

وقال بكري في تصريحاته عقب اللقاء" القومى فريق كبير يمتلك عناصر مميزة من المواهب والخبرات وفوز اليوم على حلوان مكسب هام بعد الفوز الاسبوع الماضي على جولدى، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الاداء والروح وأشكر السيد عمرو درويش رئيس مجلس إدارة يوسبورت وراعى نادى القومى على دعم الفريق".

وعلق بكري على مباراته المقبلة امام الدخان" الدخان فريق كبير والمباراة صعبة للغاية، وتعادله اليوم أمام المعادي وفوز الاتصالات، أشعل صراع الصعود بين الفريقين، مما جعل المباراة قوية بين الفريقين. والفريق يمتلك عناصر مميزة. ولكننا قادرون على تقديم مباراة قوية، والخروج بنتيجة إيجابية".

يذكر أن القومي قد فاز على حلوان العام بثلاث أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف القومي ممدوح رأفت (بيسا) وعبد الغني عصام ووليد فيصل في الدقائق 23 و29 و59، بينما سجل هدفي حلوان العام اللاعب مصطفي زايد في الدقائق 84 من ركلة جزاء و88 من عمر المباراة.

وتعادل الدخان امام المعادي خارج ملعبه بهدف لكلا منهما، تقدم الدخان عن طريق لاعبه أحمد أمين (أوفا)، وادرك المعادي التعادل عن طريق لاعبه عمر علي.

أما عن باقي النتائج، فجاءت كالآتي:

العياط 1-0 الصف
جينيس 1-2 الإتصالات
الصيد 4-0 البدرشين
بشتيل 4-1 أكتوبر
أبو النمرس 0-1 جولدي

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جينيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة


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