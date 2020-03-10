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الحمام يواجه الرجاء في ديربي مطروح على ملعب الأوليمبي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يواجه فريق الحمام، نظيرة فريق الرجاء، في الثالثة من عصر الأربعاء، في ديربي مطروح، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر، للمجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني علي ملعب نادي الأوليمبي السكندري بعد قرار أمن مطروح بإقامة مباريات الفريقين خارج المحافظة.

وخاض الحمام مؤخراً مباراتين ودييتين الأولي أمام سموحة وخسرها الفريق بهدف نظيف لناصر ماهر وتعادل في ثاني المباريات أمام الإتحاد السكندري بهدف لكل منهما أحرز الهدف لفريق الحمام محمود أبو جودة، ويسعي الفريق للفوز للهروب من شبح الهبوط حيث المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وخلال مشوارة نجح الحمام في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 20هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

اما نادي الرجاء فخاض مباراتة في فترة التوقف أمام الاوليمبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بسبب الأمطار والتي أنتهت بالتعادل السلبي وواصل الفريق تدريباتة بقيادة نبيل محمود المدير الفني للفريق إستعدادا للقاء حيث يسعي للفوز للدخول بقوة في المنافسة علي الصعود حيث يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات ، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات أحرز لاعبوة 26 هدف ومني مرماهم 18هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 32 نقطة
3- غزل المحلة 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الأولبميى 19 نقطة
10- الحمام 17 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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