أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ١٠ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها صفقة تبادلية مع سموحة وحقيقة وفاة مدرب الفريق و صدمة قوية بشأن مواجهة الاتحاد السكندري وغيرها من الأخبار الهامة.









مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن إمكانية لتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.









وقال العطار في تصريحات إذاعية :"خاطبنا هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس يوم الخميس المقبل وفي حالة سوء الأحوال الجوية سيتم تأجيل جميع المباريات في هذا اليوم للحفاظ على سلامة اللاعبين".









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتعلق بوفاة فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك المصري، الذي رحل عن الفريق في 2015.









وأعرب المدير الفني البرتغالي فيريرا عن حزنه الشديد وانزعاجه من تداول هذه الأنباء التي تتعلق بوفاته.









وناشد فيريرا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر فيما يتم نشره، والتأكد من المعلومات المغلوطة وتجنبها، ردًا على شائعة وفاته.









خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك

كشف محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري حقيقة ما أثير بشأن تأجيل مباراة الزمالك أمام زعيم الثغر المقرر لها يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.









وقال مصليحي في تصريحات خاصة "لم يصلنا أي شيء رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن".









مكالمة هاتفية تقرب نجم الزمالك من الانضمام للمنتخب

حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء اتصال مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل تأكيد حضوره للمعسكر المقبل خلال شهر مارس الجاري.









ونقل طاهر اهتمام الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني، إلى أبو جبل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.









عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

كشف مسئولي نادي الزمالك عن تطورات جديدة في أزمة السوبر المصري الشهيرة، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي والتي تسببت في أحداث مثيرة للجدل، بسبب العقوبات التي تعرض لها الفريقين.









وأكد أحمد زاهر إداري الأبيض في تصريحات لقناة الزمالك أن فريقه قدم تظلما رسميا على عقوبات السوبر لأنها عقوبات مغلظة يتنمى تخفيفها.









نجم دفاع الزمالك يقترب من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

اقترب محمود حمدي الونش نجم دفاع نادي الزمالك من الاقتراب لمعسكر المنتخب الوطني المقبل نهاية مارس الجاري، تحت قيادة المدرب حسام البدري المدير الفني للفراعنة.









صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وسموحة

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للإستمرار فى المنافسة على الالقاب.









وقال فاروق فى تصريحات عبر برنامجه "البريمو" المذاع على قناة Ten"": "سموحة طلب الحصول على خدمات الثنائي كريم بامبو وإسلام جابر مقابل الاستغناء عن حسام حسن بالإضافة إلى مقابل مادي".









موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم 12 مارس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.



