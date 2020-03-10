حالة ذعر في باريس سان جيرمان.. مبابي يخضع لفحص "كورونا"

وقالت صحيفة فرانس فوتبول أن مبابي غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان اليومين الأخيرين بسبب معاناته من آلام على مستوى اللوزتين، وهو ما ألزمه للخضوع للفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا.