بنى عبيد على موعد مع التأهل بالقسم الثالث في الدقهلية



تنطلق عصر الأربعاء منافسات الجولة ٢٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات.



أصحاب الصدارة أبناء بنى عبيد على موعد مبكر مع حجز بطاقة التأهل فى حال تحقيق الفوز فى مباراة الغد أمام المطرية والذى هبط لدورى القسم الرابع.



شباب الأمير يسعى للإقتراب من منتصف جدول ترتيب الفرق حينما يستضيف على ملعبه فريق ميجاسبورت والذى يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على مكانته بين رباعى المقدمة.



ويستضيف شربين على ملعبه وبين جماهيره فريق كهرباء طلخا والذى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصحيح مساره بعدما تراجع الفريق للمركز الثانى عشر.



ويحل إتحاد المنزلة ضيفا على فريق منية سمنود فيما يستضيف شبان بدواى على ملعبه فريق مياه الدقهلية فى مباراة قوية ومنتظرة حيث يفصل بين الفريقين نقطة وحيدة.



ويستضيف بلقاس على أرضه فريق السنبلاوين فيما يحل إتحاد نبروه ضيفا على شيكو بملعب عمال المنصورة.



ترتيب المجموعة التاسعة



١- بنى عبيد ٥٢ نقطة

٢- نبروه ٤٧ نقطة

٣- عمال المنصورة ٤٧ نقطة

٤- ميجاسبورت ٤٣ نقطة

٥- شربين ٤٢ نقطة

٦- شيكو ٣٧ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٣٤ نقطة

٨- شبان بدواى ٣٣ نقطة

٩- السنبلاوين ٣٢ نقطة

١٠- بلقاس ٣٠ نقطة

١١- الأمير ٢٨ نقطة

١٢- كهرباء طلخا ٢٧ نقطة

١٣- منية سمنود ٢١ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٤ نقطة