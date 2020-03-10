Advertisements
Advertisements
Advertisements

بنى عبيد على موعد مع التأهل بالقسم الثالث في الدقهلية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

تنطلق عصر الأربعاء منافسات الجولة ٢٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات.

أصحاب الصدارة أبناء بنى عبيد على موعد مبكر مع حجز بطاقة التأهل فى حال تحقيق الفوز فى مباراة الغد أمام المطرية والذى هبط لدورى القسم الرابع.

شباب الأمير يسعى للإقتراب من منتصف جدول ترتيب الفرق حينما يستضيف على ملعبه فريق ميجاسبورت والذى يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على مكانته بين رباعى المقدمة.

ويستضيف شربين على ملعبه وبين جماهيره فريق كهرباء طلخا والذى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصحيح مساره بعدما تراجع الفريق للمركز الثانى عشر.

ويحل إتحاد المنزلة ضيفا على فريق منية سمنود فيما يستضيف شبان بدواى على ملعبه فريق مياه الدقهلية فى مباراة قوية ومنتظرة حيث يفصل بين الفريقين نقطة وحيدة.

ويستضيف بلقاس على أرضه فريق السنبلاوين فيما يحل إتحاد نبروه ضيفا على شيكو بملعب عمال المنصورة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ٥٢ نقطة
٢- نبروه ٤٧ نقطة
٣- عمال المنصورة ٤٧ نقطة
٤- ميجاسبورت ٤٣ نقطة
٥- شربين ٤٢ نقطة
٦- شيكو ٣٧ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٣٤ نقطة
٨- شبان بدواى ٣٣ نقطة
٩- السنبلاوين ٣٢ نقطة
١٠- بلقاس ٣٠ نقطة
١١- الأمير ٢٨ نقطة
١٢- كهرباء طلخا ٢٧ نقطة
١٣- منية سمنود ٢١ نقطة
١٤- المنزلة ١٥ نقطة
١٥- المطرية ١٤ نقطة
Advertisements

أخبار تهمك

حالة ذعر في باريس سان جيرمان.. مبابي يخضع لفحص "كورونا"

منذ نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

منذ 33 دقيقة

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 5 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

حالة ذعر في باريس سان جيرمان.. مبابي يخضع لفحص "كورونا"

10:32 م

بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status