"الكنيسة اليونانية" تحسم الجدل في منع المناولة بسبب عدوى كورونا

أكد السينودس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، أن الفيروس لا ينتقل عبر المناولة.



جاء ذلك خلال بيان، أصدرته الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، مثير للجدل بعد أيام من النقاش العام الساخن في اليونان حول ما إذا كان ينبغي على كنيسة اليونان أن تعتمد المزيد من التدابير الصارمة للحد من انتشار المرض المحتمل من خلال طقوسها وسر القربان المقدس.



وأضافت الكنيسة في بيانها، بالنسبة لأعضاء الكنيسة، حضور القربان المقدس، بالتأكيد لا يمكن أن يكون سببا لانتقال المرض"، أعلن المجمع المقدس في بيانه.



وقالت الكنيسة، إن المؤمنين من جميع الأعمار يعلمون أن المجيء لاستقبال المناولة المقدسة، حتى في خضم الوباء، هو تأكيد عملي للاستسلام الذاتي لله الحي، ومظهر واضح للحب".



وتضمن بيان الكنيسة سلسلة من تدابير الحماية الذاتية التي يجب على جميع الناس اتباعها، بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر واستخدام المنتجات المطهرة وكذلك أبناء الرعية الذين يحتفظون بمسافة شخصية عن بعضهم البعض.



واقترح سنودس الكنيسة، أن الذين ينتمون إلى مجموعات سكانية حساسة يجب أن يبقوا في منازلهم؛ ومع ذلك، لم يشجعهم على الابتعاد عن الصلوات.



يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الأميركية، قد أصدرت مؤخرًا بيانًا مشابهًا، وهناك، شجع رئيس الأساقفة إلبيدفوروس المرضى على عدم حضور خدمات الكنيسة، قائلًا "إننا ننصح أولئك الذين يشعرون بتوعك جسدي بالامتناع عن التجمعات الليتورجية حتى يكونوا متأكدين من تشخيصهم".