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بسبب البرنس.. محمد رمضان في السجن التفاصيل الكاملة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:29 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
الفجر الفني
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يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس"، الذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى القادم، حيث يقوم حاليًّا بتصوير عدد من المشاهد الداخلية بأحد السجون بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبالتحديد فى "حى زفتى".

وكان "رمضان"، قد بدأ تصوير مشاهد العمل منذ أكثر من شهرين داخل عدة مواقع تصوير داخل المدينة، وغير ديكوره الرئيسى بالحى الشعبى مرتين.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان سجن محمد رمضان البرنس

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