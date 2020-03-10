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وزيرة الصحة: "بزعل لما حد يقول إننا بنخبي إصابات كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:29 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر من الدول منخفضة الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى منخفض، منوهة بأن هناك دول أوروبية بها أعداد مرتفعة من الإصابات.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإصابات تبدأ مرتفعة ثم تأخذ في الانخفاض مثلما حدث في الصين وكوريا الجنوبية، منوهة بأن منظمة الصحة العالمية لم تحظر رحلات الطيران إلى الصين.

وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر تطبق إجراءات وقائية جيدة في كافة الموانىء والمطارات، معقبة: "يتم فحص كافة الركاب القادمين في المطارات المختلفة"، كاشفة أن أول دفعة للكواشف السريعة ستصل غدا، والتي تظهر النتيجة بعد 30 دقيقة، حيث يتم التحليل بنقطة دم مثل تحليل السكر.

وأوضحت أنه مصر بها 59 حالة إصابة تم اكتشافها في مصر، منهم 51 حالة بدون أعراض، وسلبية تحليل 26 منهم، وسيتم عزلهم 14 يوم للتأكد من الشفاء، معقبة: "بزعل جدا من الناس اللي بتقول عندنا إصابات وبنخبي"، مؤكدة أنه كلام غير صحيح.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد كورونا اصابات كورونا

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