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إعلام: أمريكا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 849 حالة وعدد الوفيات 27 حالة، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم، ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة أمريكا

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