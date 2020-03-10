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رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، رئيس حزب مستقبل وطن، بعدد من أعضاء الأمانة المركزية، بمقر الحزب، حيث من المقرر أن يبدأ رئيس الحزب في ترأس الاجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءا من الأحد المقبل.

وقال المستشار عبدالوهاب خلال اجتماعه: إن القادم لم يكن ينتظر مناصب ولا من رحل كان متمسكًا بمناصب، مضيفا: "انا بعتبر أن ذلك شرف بتواجدي بين ذلك الكوكبة الوطنية المخلصة، ويجمعنا هدف سامي وهو خدمة هذا الوطن".

ووصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي مقر حزب مستقبل وطن، منذ قليل لاستلام مهام منصبه الجديد، وكان في استقباله المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وعددًا من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات حزب مستقبل وطن، الذين ثمنوا الفترة التي قادها المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظميًا وحزبيًا.

وكان المستشار هبدالوهاب درج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م، وانتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978م، كما تدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987م، وعمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988م، وأصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994م، عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001م.

بالإضافة إلى أنه أعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992م وحتى 1998م، وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.

رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
رئيس حزب مستقبل وطن: القادم لم ينتظر مناصب والراحل لم يكن متمسكًا.. (صور)
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