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جميلة عوض بطلة إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:00 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
الفجر الفني
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تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه بدءًا من يوم السبت 14 مارس الجاري، عبر قناة dmc.

المسلسل عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تصل عدد حلقاتها إلى 60 حلقة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها، لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة.

تقوم "جميلة" ببطولة إحدى هذه القصص، والتي تدور أحداثها في 10 حلقات، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي.

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.
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