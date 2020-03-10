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جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
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نشر هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء، صورا لرجال الطب الوقائي، وهم يعقمون صالات مطار القاهرة الدولي.

وظهر بالصور، قيام رجال الطب الوقائي، برش الطرقات وتعقيمها، وتطهير عربات الحقائب، والأرضيات، والحوائط.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية، لتعقيم المؤسسات والمنشآت ضد أي مكروبات أو فيروسات، وعلى رأسها كورونا، تحقيقًا لأعلى معايير الجودة الصحة العالمية، التي يعمل بها في كبرى مطارات العالم.
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)
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الكلمات المفتاحية

مطار القاهرة مطار الثاهرة مجلس الوزراء الطب الوقائي

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