جودة وقائية ومعايير عالمية.. مطار القاهرة يعلن الحرب على فيروس كورونا (صور)





وظهر بالصور، قيام رجال الطب الوقائي، برش الطرقات وتعقيمها، وتطهير عربات الحقائب، والأرضيات، والحوائط.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية، لتعقيم المؤسسات والمنشآت ضد أي مكروبات أو فيروسات، وعلى رأسها كورونا، تحقيقًا لأعلى معايير الجودة الصحة العالمية، التي يعمل بها في كبرى مطارات العالم.

نشر هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء، صورا لرجال الطب الوقائي، وهم يعقمون صالات مطار القاهرة الدولي.