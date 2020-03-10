Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإمارات تعلن قيمة التحويلات بين البنوك خلال يناير وفبراير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:58 م
Advertisements
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
وكالات
Advertisements
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" الى 1.8 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2020 بزيادة نسبتها 6.9%  مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة حديثا عن مصرف الإمارات المركزي.

ووصلت قيمة التحويلات البنوك خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 1.2 تريليون درهم فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 596.3 مليار درهم تقريبا.

وتفصيلا على المستوى الشهري فقد بلغ اجمالي قيمة التحويلات "بنوك وافراد"، 948 مليار درهم في يناير من العام الجاري بنمو نسبته 4.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.

أما في شهر فبراير من العام الجاري فقد وصل اجمالي قيمة التحويلات 847 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تحويلات البنوك المصرف المركزي المركزي الاماراتى

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق للمباريات

منذ ساعة الا ربع

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 4 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

منذ 39 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ 38 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات: 10.44 مليار درهم نفقات الجهات الحكومية للربع الأول من 2018

تراجع بإستثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين بنهاية أغسطس

1.5 % ارتفاع فى تجارة أبوظبي غير النفطية في 7 شهور

58 مليار درهم فائض الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية بالإمارات

283.4 مليار درهم اجمالي احتياطيات البنوك لدى "المركزي الإماراتي"

"المركزي" الإماراتي: 10 مليارات درهم زيادة في استثمارات البنوك خلال يناير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status