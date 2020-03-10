الإمارات تعلن قيمة التحويلات بين البنوك خلال يناير وفبراير

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "يو أيه إي إف تي إس" الى 1.8 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2020 بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة حديثا عن مصرف الإمارات المركزي.





ووصلت قيمة التحويلات البنوك خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 1.2 تريليون درهم فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 596.3 مليار درهم تقريبا.





وتفصيلا على المستوى الشهري فقد بلغ اجمالي قيمة التحويلات "بنوك وافراد"، 948 مليار درهم في يناير من العام الجاري بنمو نسبته 4.6% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.





أما في شهر فبراير من العام الجاري فقد وصل اجمالي قيمة التحويلات 847 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019.



