في شهر المرأة.. كارول سماحة أكثر النجمات تأثيرًا في الوطن العربي

أعلن موقع crowadalnyze أحد أشهر المواقع المتخصص في تحليل البيانات والقوائم المختلفة عن قائمه لأكثر النجوم متابعة وتأثيرا في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.





وجاءت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن قائمة النجمات الأكثر تأثيرها وقوة، فيما يخص قضايا المرأة وفيما يتعلق الاهتمام بكل ما يهم المرأة في الوطن العربي.









سماحة يتابعها الملايين عبر مصنات السيوشيال ميديا المختلفة ودائما لها إهتمام بشأن وقضايا المرأة وتكون من أول الداعمين لها.





مؤخرا كانت كارول سماحة أطلقت اغنية جديدة تحت عنوان "مش هعيش"، وستطرحها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج جاد شويري وتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.





كما دعمت سماحة كل السيدات، ونشرت مقطع من كليب "المطلقة" ، وعلقت: "أنا.. أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه".



