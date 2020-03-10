Advertisements
Advertisements
Advertisements

في شهر المرأة.. كارول سماحة أكثر النجمات تأثيرًا في الوطن العربي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
أعلن موقع crowadalnyze أحد أشهر المواقع المتخصص في تحليل البيانات والقوائم المختلفة عن قائمه لأكثر النجوم متابعة وتأثيرا في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي. 

وجاءت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن قائمة النجمات الأكثر تأثيرها وقوة،  فيما يخص قضايا المرأة وفيما يتعلق الاهتمام بكل ما يهم المرأة في الوطن العربي.


سماحة يتابعها الملايين عبر مصنات السيوشيال ميديا المختلفة ودائما لها  إهتمام بشأن وقضايا المرأة وتكون من أول الداعمين لها.

مؤخرا كانت كارول سماحة أطلقت اغنية جديدة تحت عنوان "مش هعيش"، وستطرحها على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج جاد شويري وتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.

كما دعمت سماحة كل السيدات، ونشرت مقطع من كليب "المطلقة" ، وعلقت: "أنا.. أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة ما زالت صالحة للحب... فالروح فالروح عذراء يا حمقاه". 

وتابعت قائلة: "مناسبة يوم المرأه العالمي أستذكر معكم قصيدة  المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".
في شهر المرأة.. كارول سماحة أكثر النجمات تأثيرًا في الوطن العربي
في شهر المرأة.. كارول سماحة أكثر النجمات تأثيرًا في الوطن العربي
Advertisements

أخبار تهمك

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: غموض موقف رمضان صبحي وأسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا و فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة

منذ 41 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق للمباريات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 3 ساعات

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

منذ 42 دقيقة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمرو كمال

09:54 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status